Wolcen Lords of Mayhem: come sbloccare la modalità endgame Champion of Stormfall

Pur essendo dotato di una corposa campagna, il nucleo dell'offerta ludica proposta da Wolcen: Lords of Mayhem è rappresentato da Champion of Stormfall, la modalità endgame del nuovo action RPG di SolarFall Games ispirato a Diablo. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla anche da subito.

Oltre al metodo previsto dagli sviluppatori, esiste anche un modo per sbloccare istantaneamente la modalità Champion of Stormfall di Wolcen: Lords of Mayhem. Di seguito vi parleremo di entrambi i metodi.

Completare la campagna di Wolcen: Lords of Mayhem

Per sbloccare la modalità Champion of Stormfall di Wolcen: Lords of Mayhem basta completare la campagna principale del gioco, impresa che vi terrà impegnati all'incirca per una ventina di ore. È il metodo previsto dagli sviluppatori, e quello che ci sentiamo di raccomandarvi. Sia perché la campagna merita di essere completata, sia perché vi sarà di fondamentale aiuto per padroneggiare le meccaniche di gioco prima di lanciarvi nell'endgame.

Come sbloccare la modalità Champion of Stormfall senza completare la campagna

Se non avete voglia di completare la campagna, o se siete curiosi di provare l'endgame di Wolcen: Lords of Mayhem da subito, esiste la possibilità di sbloccare istantaneamente la modalità Champion of Stormfall, senza la necessità di portare a termine l'avventura. Come? Modificando una stringa di testo del file playerdata.json contenuto nella cartella dei salvataggi di Wolcen: Lords of Mayhem.

Tutto quello che dovete fare è aprire la cartella dei salvataggi del gioco, che in Windows si trova tipicamente nel percorso "C:/Utenti/nome_utente/Saved Games/wolcen/savegames". Entrate nella cartella, individuate il file "playerdata.json" e apritelo con il Blocco Note di Windows, trovate la riga di testo "CompletedStory" e modificate il suo valore a "true", come mostrato nell'immagine riportata in calce.

Voi siete già riusciti a sbloccare la modalità Champion of Stormfall?