Wolcen Lords of Mayhem: dove trovare i Boss Segreti

Se ambite a completare Wolcen: Lords of Mayhem al 100%, allora vorrete conoscere le posizioni dei boss segreti del gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli, in modo da poterli affrontare nel corso dell'avventura.

Durante la campagna di Wolcen: Lords of Mayhem è possibile imbattersi in tre boss segreti: Queen Amadalah, Mistshaper Malikia e Big Bertha. Se volete trovarli tutti e tre, è importante conoscere le loro posizioni prima di iniziare l'avventura, in modo da poterli raggiungere nel corso della vostra partita. Vediamo dove si trovano.

Dove trovare Queen Amadalah

La Queen Amadalah può essere incontrata nel primo atto del gioco. Si trova nell'angolo in alto a destra della mappa, vicino alle Farmlands. È un boss pericoloso con diversi servi pronti ad attaccarvi ad ogni suo cenno. Potete sconfiggerla facilmente tenendo i servi fuori dalla scena.

Uccideteli mentre si rigenerano, e il resto della lotta diventerà abbastanza facile. Uccidere la Queen Amadalah vi farà sbloccare l'obiettivo "Vaultmarcher Regicide".

Dove trovare Mistshaper Malikia

Il secondo boss segreto è Mistshaper Malikia. È un negromante, e si trova dietro l'angolo dall'inizio della mappa dell'Helmshire, dopo aver incontrato Gernese per la prima volta. Malikia è lento, e probabilmente riuscirete a sconfiggerlo in grande scioltezza.

La boss fight non proporrà un grado di sfida impegnativo, quindi limitatevi a sfoderare i vostri attacchi più potenti con le armi migliori che avete, e la lotta si concluderà in un batter d'occhio. Sconfiggendo Mistshaper Malikia sbloccherete l'obiettivo "Shoot the Caster First".

Dove trovare Big Bertha

Big Bertha è probabilmente il boss più duro del lotto. È grande e ha una serie di attacchi AoE. Distribuirà sfere elettriche attorno a se stessa per ostacolare il vostro movimento. Assicuratevi di muovervi continuamente durante lo scontro, evita tutto ciò che è rosso e tenete d'occhio i suoi attacchi laser.

Bertha può essere trovata dietro l'angolo dalla cella H, alla fine della sezione del campo di battaglia del terzo atto. Uccidendola, sbloccherete l'obiettivo "Living Ram".

Voi a che punto siete con la campagna del nuovo action RPG di Wolcen Studio ispirato a Diablo? Siete riusciti a sbloccare la modalità Champion of Stormfall? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Wolcen Lords of Mayhem.