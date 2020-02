Wolcen Lords of Mayhem: video gameplay di 45 minuti per l'action RPG ispirato a Diablo

Dopo aver saltato la data di lancio originaria fissata a gennaio, Wolcen: Lords of Mayhem è finalmente stato pubblicato su PC via Steam.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un action RPG fortemente ispirato a Diablo, dal quale si distingue per l'assenza di restrizioni di classe. Nel potenziare i vostri personaggi, sarete liberi di scegliere il percorso che più vi aggrada, in modo da adattarli perfettamente al vostro stile di gioco. A muovere il tutto ci pensa il celebre CryEngine, motore grafico sviluppato da Crytek.

Siamo riusciti a mettere le mani su una copia definitiva di Wolcen Lords of Mayhem, e in attesa della recensione abbiamo ben pensato di realizzare un lungo video gameplay di ben 45 minuti per mostrarvi le principali caratteristiche del titolo. Siamo partiti dall'inizio, ovvero dalla creazione del personaggio con l'editor messo a disposizione da Wolcen Studio e la scelta dell'equipaggiamento, per poi catapultarci nel primo atto della campagna principale, introdotto da una serie di immancabili filmati necessari a presentare la storia. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!

Segnaliamo, inoltre, che Wolcen: Lords of Mayhem offre anche un corposo endgame, oltre alle modalità multigiocatore cooperativa e competitiva.