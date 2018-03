Wolfenstein 2: disponibile il DLC Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins

Bethesda annunciare che Il DLC di Wolfenstein II The New Colossus, Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins, è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è l'ultimo contenuto aggiuntivo della trilogia Le cronache delle libertà e racconta le avventure di un veterano dell'esercito americano combattente per la resistenza, il capitano Gerald Wilkins. Viaggia nell'Alaska controllata dai Nazisti armato con lo sperimentale Camminatore da battaglia per fermare la nefasta super arma conosciuta come il Cannone del Sole.

Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins è la terza espansione del Season Pass Le cronache della libertà, una serie di contenuti aggiuntivi per Wolfenstein II The New Colossus che raccontano le storie di tre unici eroi che combattono per la libertà contro la piaga nazista. Il Season Pass Le cronache della libertà può essere acquistato digitalmente al prezzo di euro 24,99.

Wolfenstein II The New Colossus è stato pubblicato lo scorso 27 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC, raccogliendo il plauso di pubblico e critica e vincendo, tra gli altri, il premio Best Action Games all'edizione 2017 dei Game Awards.