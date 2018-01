Wolfenstein 2: disponibile ora il DLC I Diari dell'Agente Morte Silenziosa

annuncia che il DLCdiè ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La missione per liberare l'America dai nazisti è solo all'inizio. Continua la lotta ne I diari dell'agente Morte Silenziosa, il secondo di una serie di tre pacchetti di contenuti aggiuntivi facenti parte del Season Pass Cronache della Libertà. Gioca nei panni dell'ex agente dell'OSS Jessica Valiant, nota come agente Morte Silenziosa. Sulle tracce di un sinistro complotto, Valiant si ritrova negli uffici della Paragon Pictures, uno studio hollywoodiano trasformato in macchina della propaganda nazista. Spia, spara e uccidi tra le ombre, dando la caccia alla tua preda.



I diari dell'agente Morte Silenziosa è disponibile ora all'interno dell'edizione digitale deluxe di Wolfenstein II The New Colossus, o all'interno del Season Pass Cronache della Libertà al prezzo di 24,99€. Un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori è disponibile ora e include:

Varie ottimizzazioni e bug fix

Aggiornamento difficoltà di bilanciamento

Indicatori della direzione del danno più evidenti

Wolfenstein II The New Colossus è stato pubblicato lo scorso 27 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC, raccogliendo il plauso di pubblico e critica e vincendo, tra gli altri, il premio Best Action Game all'edizione 2017 dei Game Awards.