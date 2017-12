Wolfenstein 2: disponibile ora il DLC Le Avventure di Pistolero Joe

: Bethesda annuncia che il primo episodio delledi, è disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Le avventure di Pistolero Joe hanno come protagonista l'ex giocatore di football professionista Joseph Stallion mentre abbatte schiere di nazisti con il suo Ariete. Seguilo dalle rovine di Chicago alla vastità dello spazio nel primo di una serie di tre DLC, ognuno con il proprio protagonista.



È possibile acquistare Le avventure di Pistolero Joe come parte del season pass Le Cronache della Libertà, disponibile al prezzo di 24,99€. Wolfenstein II The New Colossus è uscito il 27 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC, accolto positivamente dalla critica e dalla community e vincitore, tra gli altri, del premio come Best Action Game ai Game Awards di quest'anno.