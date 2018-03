Wolfenstein 2: il DLC Le mirabolanti imprese di Capitan Wilkins in uscita il 13 marzo

ha annunciato la data di lancio di "Le mirabolanti imprese di Capitan Wilkins", il terzo e ultimo DLC di Wolfenstein 2: The New Colossus incluso nel Season Pass. L'espansione sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 13 marzo.

Le mirabolanti imprese di Capitan Wilkins, terzo e ultimo DLC standalone incluso nel Season Pass Cronache della Libertà, ci vedrà affrontare una nuova missione nei territori nell'Alaska controllati dai nazisti, con l'obiettivo di sventare una volta per tutte l'Operazione Sole Nero.

Come possiamo leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, Bethesda ha confermato che il nuovo DLC di Wolfenstein 2: The New Colossus sarà disponibile a partire dal 13 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sebbene non sia stato fornito alcun dettaglio sul prezzo del contenuto, è facile immaginare che l'espansione avrà lo stesso prezzo di lancio di quelle precedenti, vale a dire 9,99 euro. Oltre all'acquisto singolo, naturalmente, sarà sempre possibile optare per il Season Pass Cronache della Libertà proposto a 24,99 euro, così da assicurarsi i tre relativi DLC (Le avventure di Pistolero Joe, I diari dell'agente Morte Silenziosa e Le mirabolanti imprese di Capitan Wilkins).