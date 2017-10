nasconde un simpatico easter egg: all'interno del Club Kreisau sarà possibile trovare un cabinato arcade che presenta una riedizione giocabile di, denominata

In Wolfstone 3D non dovremo però vedercela contro orde di nazisti bensì contro un gruppo di terroristi. Il gioco presenta sei livelli e un sistema di salvataggio autonomo e indipendente rispetto a quello di Wolfenstein 2 The New Colossus.

Non è la prima volta che MachineGames si lascia andare a Flashback di questo tipo, in Wolfenstein The New Order era infatti possibile accedre al "vero" Wolfenstein 3D nascosto nel livello Nightmare.