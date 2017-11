Wolfenstein 2: Guida ai congegni, come trovarli e potenziarli

Inha la possibilità di equipaggiare uno dei tre congegni presi dal Super Soldato. I due congegni rimanenti potrete ottenerli dopo aver completato la campagna e sbloccato lae potenziarli attraverso delle missioni secondarie da attivare nel

Bipode: Venere, Transporthalle

Grazie a questo congegno potrete raggiungere altezze maggiori o anche avere un piccolo boost di vita con l’uccisione di un nemico. Come controindicazione però rallenterà notevolmente i vostri movimenti e non potrete quindi correre.

Per ottenerlo, recatevi nel distretto Transporthalle su Venere, utilizzando la Macchina Enigma. Scendete sempre più in basso, fino ad arrivare ad un passaggio, sopra il quale vi è la scritta "Luftschleuse". Proseguite dritti, scendete le scalette e raggiungete la stanza con al centro un veicolo militare. Dietro di esso ci sarà un piccolo passaggio nel muro. Calatevi nel buco e troverete il primo congegno.

Ariete: New Orleans, Bienville

Con questo potrete distruggere casse e uccidere nemici correndo contro di loro. Molto utile soprattutto per scoprire nuove aree con collezionabili nascosti. Per trovarlo dovrete recarvi nelle fogne. Una volta arrivati ad un incrocio con dei secchi a terra, dirigetevi a sinistra. Procedete dritti e alla fine del percorso troverete l’Ariete.

Costrittore: Manhattan, Bunker

Grazie a questo congegno vi sarà possibile attraversare spazi molto stretti come tubi o buchi nei muri. Se usato in modo prolungato può causare la morte di Blazkowicz. Raggiunta la destinazione con la Macchina Enigma dovrete trovare una grande porta con la scritta "Achtung Ausgang" in alto. Passati attraverso di essa, girate a destra e dirigetevi al di sotto di una bandiera nazista. Saltate in alto oppure usate le scale e cercate delle casse, sopra le quali ci sarà il nostro oggetto.

Dopo aver trovato i tre congegni precedentemente descritti, ognuno di essi potrà essere potenziato con dei perk, grazie a delle missioni secondarie, sbloccando così anche il relativo trofeo.

Stamina: Grazie ad esso, il piccolo boost di vita che avrete con il Bipode quando ucciderete un nemico, comincerà a ridursi solo se verrete colpiti.

Parlate con Irina Yakova, che si troverà vicino la stanza del jukebox, per cominciare la missione. Vi chiederà così di trovare Septimus Stubbins e di calmarlo, poiché non ha preso le sue medicine. Per farlo dovrete passare attraverso dei passaggi in alto, raggiungibili solo con il Bipode. Una volta eseguita la richiesta tornate da lei per ottenere il potenziamento.

Meccanico: Per poter rigenerare la vostra armatura con l’Ariete, avrete bisogno di incontrare Ritva Tuomivara, nel livello più basso del sottomarino. Vi porterà in una nuova area con una specie di montacarichi e dopo aver attraversato una piccola sezione a nuoto e distrutto qualche cassa, vi darà il potenziamento.

Polmone d’acciaio: Questo potenziamento del Costrittore vi permetterà di usare il suddetto congegno per un periodo più lungo rispetto al normale, prima di cominciare a perdere vita.

Per ottenerlo dovrete prima di tutto recarvi come al solito nel Martello di Eva, verso la parte più bassa del sottomarino, per la precisione nella stanza ad Est. Parlate quindi con Habib Ismail che vi assegnerà la missione di chiudere il gas nella Sezione 66G, usando proprio il Costrittore per passare attraverso un condotto.