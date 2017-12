Wolfenstein 2: Le Avventure di Pistolero Joe e FUT 18 giocati oggi in diretta dalle 17:00

La nostra redazione giocherà oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 con Wolfenstein 2: Le Avventure di Pistolero Joe, il secondo DLC dell'ottimo FPS confezionato da Machine Games. A partire dalle 19:00 di stasera, invece, potrete seguire Il Green alle prese con FIFA 18 Ultimate Team e i nuovi TOTY. Le dirette andranno in onda oggi su Twitch e YouTube a partire dalle 17:00: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.

