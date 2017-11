Wolfenstein 2: il nuovo aggiornamento sblocca la Camera Blindata

hanno pubblicato il primo major update di. Questo corposo aggiornamento aggiunge il supporto per Xbox One X e nuovi contenuti, tra cui dieci simulazioni di combattimenti e l'accesso al DLC

Cronache della Libertà: Episodio Zero

Disponibile per chi ha prenotato il gioco e per i possessori del Season Pass che hanno riscattato i codici

Supporto per Xbox One X

Supporto per risoluzione 4K

Risoluzione adattiva dinamica

Camera Blindata sbloccata

10 nuove simulazioni di combattimento disponibili nel menu principale o sul Martello di Eva (è necessario aver raggiunto il capitolo 2)

Funzione classifica

Ottenete un punteggio più alto dei vostri amici

Correzioni di bug su PC

Stabilità migliorata per GPU NVIDIA serie 10

Computazione asincrona temporaneamente disabilitata fino a correzione driver

L'aggiornamento dei driver non è più obbligatorio quando si riceve il messaggio d'avvertimento sul rilevamento dei driver

Migliorata la stabilità di Windows 10 sulle GPU NVIDIA supportate quando si avvia il gioco in risoluzione diversa da 4K con adattamento DPI impostato su 175% monitor 4K

Migliorata la stabilità di Windows 10 sulle GPU NVIDIA supportate quando si imposta la risoluzione su 4K con adattamento DPI impostato su 125% o 150%

Risolto il problema del "menu luminosità ingrandito" sui monitor 4K (con adattamento DPI impostato su un valore superiore a 100%)

Risolti problemi della Skybox

Wolfenstein 2 The New Colossus è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.