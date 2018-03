Wolfenstein 2 per PS4 in offerta su Amazon a 22,58 euro, il prezzo più basso di sempre

A partire da oggi e fino alla durata della promozione, la versionedi Wolfenstein 2: The New Colossus potrà essere acquistata su Amazon.it a soli 22,58 euro, risparmiando ben 47,41 sul prezzo di listino.

Si tratta del prezzo più basso mai proposto su Amazon per Wolfenstein 2 The New Colossus, sicuramente un'ottima occasione per recuperare il gioco di Machine Games su PlayStation 4. Per acquistarlo vi basta cliccare sul seguente link:

Compra Wolfenstein 2: The New Colossus su Amazon.it (22,58 euro)

Segnaliamo che il gioco viene proposto nella sua edizione francese, quindi con custodia e manuale in lingua francese. Dal momento che il titolo è multilingua, comunque, il gioco partirà automaticamente in italiano non appena lo installerete sulla vostra console.

Per ottimizzare il risparmio potreste inoltre considerare l'iscrizione al servizio Amazon Prime, così da approfittare di sconti esclusivi, offerte anticipate e la spedizione gratuita (senza limiti di spesa minima) con consegna garantita in 24 ore (isole escluse).



Amazon Prime costa 19.99 euro l'anno (il prezzo include anche l'accesso ad Amazon Prime Video e Twitch Prime), il primo mese è completamente gratuito, vi consigliamo quindi in ogni caso di iscrivervi, valutare la qualità del servizio e decidere successivamente se rinnovare o meno il servizio in base alla vostra esperienza. Il costo dell'iscrizione per dodici mesi è piuttosto contenuto e i vantaggi per gli utenti Prime sono innegabili, in particolare per quanto riguarda le tempistiche e l'abbattimento di costi di spedizione.