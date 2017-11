Wolfenstein 2 per Xbox One X gira a una risoluzione superiore rispetto a PS4 Pro

ha effettuato un confronto fra le versioni Xbox One X, PlayStation 4 Pro e PC di Wolfenstein 2 The New Colossus . Tra le due console premium, quella Microsoft può vantare la risoluzione più alta, con picchi che arrivano ai 3840x2160 nativi (contro i 2560x1440 della console Sony).

Stando alle analisi condotte da Digital Foundry, la versione PlayStation 4 Pro di Wolfenstein 2 The New Colossus raggiunge un picco di risoluzione nativa pari a 2560x1440, mentre Xbox One X riesce a spingersi fino a 3840x2160 (un incremento di 2.25x rispetto alla controparte Sony). Entrambe le console adottano una risoluzione dinamica in grado di adattarsi alla complessità della scena, mantenendo una fluidità molto solida anche nelle fasi più concitate.

Pur vantando un pixel-count maggiore, Xbox One X ricorre in modo più aggressivo agli adattamenti della risoluzione dinamica: durante un combattimento molto intenso, infatti, la console Microsoft può arrivare a una risoluzione minima di 2944x1656 (contro i 2304x1296 registrati da PS4 Pro nella stessa identica scena), abbassando dal 103% al 63% il vantaggio sulla controparte Sony.

Infine, come potete vedere nel filmato proposto in cima, la versione Xbox One X è stata messa a confronto con quella PC (equipaggiato con una GTX 1080 Ti con settaggi al massimo a 4K). Su entrambe le console la qualità grafica rimane molto alta, anche se si può notare qualche carenza nei dettagli (come le ombre) rispetto alla controparte PC settata al massimo.

Ricordiamo che Wolfenstein 2 The New Colossus è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.