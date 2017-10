Mancano pochissime ore all'arrivo die in attesa che il gioco esca nei negozi le principali testate internazionali hanno pubblicato le prime recensioni del gioco, le quali premiano lo sparatuttocon voti decisamente positivi.

Tra i primi voti troviamo quelli di Polygon (9/10), PlayStation LifeStyle (9.5/10), USGamer (4.5/5), Hardcore Gamer (4/5), GamesBeat (90/100) e PCGamesN (9/10) per una media su Metacritic pari a 89, voto destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori recensioni.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Wolfenstein II The New Colossus ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 27 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.