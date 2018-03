Wolfenstein 2 The New Colossus: Bethesda mostrerà l'edizione Nintendo Switch il 7 aprile

Dopo tanta attesa, a breve potremo finalmente dare un'occhiata all'edizionediin occasione del, community event che si terrà il prossimo 7 aprile al Laugh Boston.

Nel corso dell'evento i fan potranno provare con mano Wolfenstein II The New Colossus su Nintendo Switch, The Elder Scrolls Online: Summerset, Quake Champions e The Elder Scrolls: Legends – Houses of Morrowind. Non mancheranno, inoltre, ospiti illustri, presentazioni, sorprese e givaway.Manca poco, dunque, al reveal del gameplay della nuova avventura di William "BJ" Blazkowicz sull'ibrida della Grande N.

Ricordiamo che da qualche giorno è disponibile la terzo DLC del Season Pass di Wolfenstein II, intitolato Le mirabolanti imprese del Capitano Wilkins.