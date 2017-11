Wolfenstein 2 The New Colossus: demo disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Come annunciato da, una demo diè da oggi scaricabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti che proveranno la demo potranno giocare il primo livello del gioco e, nel caso decidessero di acquistare in seguito il titolo completo, saranno in grado di trasferire e mantenere i propri progressi.

Pur registrando un calo nelle vendite retail rispetto al suo predecessore, Wolfenstein II: The New Colossus è arrivato sul mercato guadagnandosi i favori di critica e giocatori. Il frenetico sparatutto di Bethesda si arricchirà inoltre il 14 dicembre con l'arrivo del DLC "Le Avventure di Pistoler Joe".

Wolfenstein II: The New Colossus è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Per ulteriori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione. Proverete la demo del titolo di Bethesda?