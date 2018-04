Wolfenstein 2 The New Colossus esce a giugno su Switch: data di uscita e nuovo trailer

Bethesda annuncia che Wolfenstein II The New Colossus sarà pubblicato venerdì 29 giugno su Nintendo Switch. Sviluppato da Panic Button sotto la supervisione di MachineGames, Wolfenstein II porterà su Switch tutta l'adrenalina del sequel di Wolfenstein The New Order.

Nei panni di BJ Blazkowicz, scoprite una storia indimenticabile e piena d’azione, costellata di personaggi straordinari. Ritrovate gli amici che combattono per la libertà e date battaglia alla malvagia Frau Engel e al suo esercito nazista. Scatenate la seconda rivoluzione americana a modo vostro, a casa o all’aperto. Potrete sfruttare, massimizzando immersione e precisione, gli speciali controlli di movimento del Nintendo Switch e fermare così la minaccia nazista.



Vincitore di numerosi premi tra cui Miglior Gioco D'Azione del 2017 ai Video Game Awards, Wolfenstein II The New Colossus verrà pubblicato al prezzo di 59,99 euro.