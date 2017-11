Wolfenstein 2 The New Colossus: Guida alla raccolta dei giocattoli di Max

Nelle missioniin, che vengono sbloccate dopo aver completato il livello in Texas, è possibile trovare dei giocattoli (per l’esattezza quindici), utili all’ottenimento del trofeo

Per dar via alla caccia e tornare un po’ bambini, è necessario che parliate con Gizela Balog nel Martello di Eva e che vi rechiate alla Macchina Enigma che vi porterà nelle aree desiderate. Naturalmente, come per gli altri collezionabili, i giocattoli possono essere recuperati anche dopo aver finito la storia principale. Ecco quindi un elenco, con relativa descrizione, che vi aiuterà nell’impresa:

Manhattan

: Bunker – Alla fine della missione, dove ci sono delle giganti porte che si aprono e chiudono ripetutamente, girate a destra dopo aver superato la stanza e saltate sulla piattaforma che porta al secondo piano. Andate in fondo verso dei manifesti, e troverete delle casse. Dietro di esse vi è nascosto il primo giocattolo. 2 : Porto – Dalla porta con l’insegna della stazione di polizia, dirigetevi verso un paio di veicoli militari abbandonati. Entrate nell’edificio in fondo e salite fino al secondo piano. Davanti le scale, dietro un tavolino rovesciato a terra c’è il secondo oggetto della collezione.

: Porto – Dalla porta con l’insegna della stazione di polizia, dirigetevi verso un paio di veicoli militari abbandonati. Entrate nell’edificio in fondo e salite fino al secondo piano. Davanti le scale, dietro un tavolino rovesciato a terra c’è il secondo oggetto della collezione. 3 : Metro – Alla fine della mappa, verso nordest, si trova una carrozza verde. Subito di fianco alla sua entrata, all’interno e in basso a sinistra, ecco un altro giocattolo.

: Metro – Alla fine della mappa, verso nordest, si trova una carrozza verde. Subito di fianco alla sua entrata, all’interno e in basso a sinistra, ecco un altro giocattolo. 4 : Rovine – Dopo aver trovato il robot ed essere usciti dall’edificio bombardato, entrate in un tunnel sottostante, poi salite sulla carrozza. Alla fine di essa troverete ciò che cercate.

: Rovine – Dopo aver trovato il robot ed essere usciti dall’edificio bombardato, entrate in un tunnel sottostante, poi salite sulla carrozza. Alla fine di essa troverete ciò che cercate. 5: Attico – All’interno, al piano terra, vi è una porta che si affaccia su uno strapiombo. Buttatevi giù per accedere al piano sotterraneo. Continuate ad andare avanti finché non troverete due finestre una di fianco all’altra dalle quali entra un po’ di luce. Lì vicino si trova un mobile sul quale è poggiato il quinto giocattolo.

Roswell

: Centro – Troverete questo oggetto dietro una saracinesca di un negozio con l’insegna “Klasse”. 7: Sotterranei – All’inizio della mappa si trova un centro di controllo in un edificio. Sopra uno dei bancali con degli schermi è posato il giocattolo numero sette.

Mesquite

8: Fattoria – Partendo dalla cabina della toilette andate dritti fino ad arrivare ad un poster di Jim Carver dietro un caravan. Alla destra di quest’ultimo, sopra un tavolo con delle ciambelle vi è un altro oggetto.

New Orleans

: Ghetto – Tenendo le spalle al muro gigante dirigetevi a destra verso il primo incrocio. Nel negozio all’angolo, sopra un bancone, è posizionato il nostro nuovo giocattolo. 10 : Muro – Usando le scale ad ovest della mappa salite fino al penultimo piano e poi girate a sinistra, percorrete il corridoio fino a trovarvi davanti un ufficio. Entrateci, recatevi nella parte destra della stanza e guardate sulla mensola.

: Muro – Usando le scale ad ovest della mappa salite fino al penultimo piano e poi girate a sinistra, percorrete il corridoio fino a trovarvi davanti un ufficio. Entrateci, recatevi nella parte destra della stanza e guardate sulla mensola. 11 : Bienville – Nelle fogne prima di arrivare al tunnel con il cane robot, vicino una grata da cui passa dell’acqua e dopo uno stretto corridoio, si trova un giocattolo.

: Bienville – Nelle fogne prima di arrivare al tunnel con il cane robot, vicino una grata da cui passa dell’acqua e dopo uno stretto corridoio, si trova un giocattolo. 12: Lago – Dallo spawn, dirigetevi verso l’ultima entrata in fondo a sinistra. Vicino dei sacchi di spazzatura sulla destra si cela il nostro nuovo oggetto.

Venere

: Habitat – Nella stanza con il tavolo da biliardo e il jukebox, scendete le scale ed entrate nella stanza numero 3. 14 : Transporthalle – Raggiungete la Halle B, contrassegnata da un’insegna posta al di sopra di un arco. Andate dritti finché non incontrate un passaggio stretto. Calatevi all’interno e risalite la stanza saltando sulle mensole fino a trovare un altro passaggio e quindi una stanza nascosta.

: Transporthalle – Raggiungete la Halle B, contrassegnata da un’insegna posta al di sopra di un arco. Andate dritti finché non incontrate un passaggio stretto. Calatevi all’interno e risalite la stanza saltando sulle mensole fino a trovare un altro passaggio e quindi una stanza nascosta. 15: Oberkommando – Dal centro della mappa dirigetevi verso una porta con su scritto "Eintreten". Di fianco ad essa, dietro una scatola bianca, si trova l’ultimo giocattolo.

