Wolfenstein 2 The New Colossus Guida: dove trovare tutti i dischi musicali

Venus: Oberkommando District Disco Musicale 10 : Nella prima area ispezionate la prima stanza sulla sinistra, al secondo piano. Qui troverete il decimo e ultimo disco musicale di Wolfenstein 2 The New Colossus .

New Orleans: Lakeview District Disco Musicale 8 : Dopo il primo scontro a fuoco, noterete un grande autobus che blocca la strada. Troverete il disco nel bagagliaio dell’auto a destra del veicolo.

New Orleans: Confinement Wall District Disco Musicale 7 : All’inizio del livello ispezionate l’edificio sulla destra. Troverete il disco nell’ultima stanza della costruzione fatiscente.

Manhattan: Bunker District Disco Musicale 6 : Quando raggiungerete il New Orleans Dossier dovrete volgere il vostro sguardo a sinistra, trovando il disco sul bancone.

Manhattan: Penthouse District Disco Musicale 3 : Prima di lanciarvi dalla finestra per raggiungere l’elicottero, ispezionate la scrivania a destra dell’uscita. Qui troverete il terzo disco musicale.

Manhattan: Harbor District Disco Musicale 1 : Dopo aver ripulito il primo edificio, dirigetevi verso strada demolita per raggiungere la costruzione successiva. Salite all'ultimo piano e superate la crepa per raggiungere il primo Disco Musicale.

presenta una grande varietà di, sparsi per tutta la mappa di gioco. In questa guida vi illustreremo dunque l’esatta posizione deipresenti all’interno del gioco, accompagnandovi nelle varie fasi dell’avventura.

