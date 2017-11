Wolfenstein 2 The New Colossus: Guida ai kit di potenziamento delle armi

Dall'ultimo kit trovato, scendete giù fino a terra ed entrate nell’hangar. Recatevi in fondo alla stanza ed entrate in un piccolo passaggio sul muro.

New Orleans

Ad esempio la Kampfpistole può essere munita del lanciagranate, dell’impugnatura che riduce drasticamente il rinculo o di una variante di lanciagranate che, dopo essere stato caricato, spara tre colpi in successione. Per poter partire però alla ricerca di questi potenziamenti, è consigliabile finire la storia principale. Da lì infatti sbloccherete nuove aree e una macchina che dal Martello di Eva vi consentirà di accedere alle aree già visitate, oltre a giocare a missioni extra.

Insono presentiche, a differenza del capitolo precedente, non sono legati ad una specifica arma e possono essere usati a piacimento. Questi sono fondamentali perché sbloccano alcune caratteristiche uniche per le armi, utili anche all’ottenimento del trofeo

Altre guide per Wolfenstein 2: The New Colossus