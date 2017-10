Il 24 ottobre alle 21:00, Alessandro Bruni ha giocato in diretta con, mostrando la prima ora del nuovo sparatutto di MachineGames. In apertura della notizia trovate il video integrale della trasmissione, attenzione perchè il filmato contiene enormi spoiler sulle fasi iniziali del gioco.

Il live gameplay permette di dare uno sguardo approfondito alle prime fasi della nuova avventura di B.J. Blazkowicz e di scoprire qualcosa di più sulla trama di questo attesissimo sequel. Se non volete anticipazioni, vi invitiamo caldamente a non guardare la replica che trovate in apertura.

Ricordiamo che Wolfenstein 2 The New Colossus sarà disponibile da venerdì 27 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.