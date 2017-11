Wolfenstein 2 The New Colossus e Remothered giocati oggi su Twitch e YouTube

Anche in questo grigio giovedì di novembre tornano di consueto gli appuntamenti targati Everyeye Live: per la giornata di oggi abbiamo in programma due diversi livestream dedicati a

Alle 17:00 Alessandro Bruni riprenderà la sua run a Wolfenstein II The New Colossus mentre alle 21:00 spazio al secondo episodio della serie dedicata a Remothered Tormented Fathers.

Tutti gli appuntamenti (Powered by MSI) andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube agli orari indicati: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.