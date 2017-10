Wolfenstein 2 The New Colossus sacrifica il multiplayer in favore della storia

In un panorama videoludico sempre più incentrato sulla componente multiplayer e, alle volte, tartassato dalle micro-transizioni, con il suoopta per un approccio diverso, che punti tutto sull'esperienza in single player.

In un'intervista condotta da GI.biz, il Narrative Designer Tommy Tordsson Björk ha dichiarato quanto segue:

"L'unico modo che abbiamo per creare esperienze narrative estremamente immersive è quello di concentrarci esclusivamente sulla componente single-player. Durante questo processo, occuparsi del multiplayer non farebbe altro che diluire il tutto. È questo il rischio quando si fanno due cose contemporaneamente"

Il Narrative Designer ha inoltre specificato che nell'era post acquisizione da parte di Bethesda, Wolfenstein non può essere considerato un semplice shooter, ma qualcosa di più profondo. Wolfenstein II: The New Colossus arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4 venerdì 27 ottobre, mentre una versione per Nintendo Switch è attesa per l'anno prossimo.