Wolfenstein 2 The New Colossus si mostra su Nintendo Switch con un nuovo story trailer

A meno di un mese da lancio dell'edizione Switch di Wolfenstein II The New Colossus, Nintendo pubblica un nuovo story trailer che ci offre una breve panoramica dei personaggi, della trama e delle tematiche che caratterizzeranno la seconda avventura di William "B.J." Blazkowicz.

Dopo aver debuttato lo scorso ottobre su PC, Playstation 4 e Xbox One ricevendo una calorosa accoglienza da parte della stampa specializzata, il secondo capitolo della serie firmata Machine Games è in dirittura d’arrivo su Nintendo Switch. Bethesda continua dunque a supportare la console ibrida dell’azienda di Kyoto, ricordiamo infatti che negli scorsi mesi il publisher ha lanciato su Switch alcune delle sue produzioni più importanti, come The Elder Scrolls V: Skyrim e DOOM. Proprio come nel caso dell’FPS a opera di id Software, anche il porting di Wolfenstein II The New Colossus è stato affidato a Panic Button.

Lasciandovi alla visione del filmato in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori che Wolfenstein II The New Colossus sarà disponibile su Switch a partire dal 29 giungo, al prezzo di 69.99 euro. Bethesda ha recentemente annunciato che il gioco non occuperà 13.7 GB come inizialmente preventivato, ma 23 GB. Per maggiori informazioni sul titolo, rimandiamo alla nostra recensione della versione PS4.