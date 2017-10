L'ultimo lavoro di MachineGames è un concentrato di idee brillanti, caratterizzate da un gameplay davvero monumentale ed appagante.è un ottimo sequel, degno erede di

Su queste solidissime basi poggia un costrutto narrativo meraviglioso, supportato da una sceneggiatura eccellente, in grado di evocare un'ampia gamma di emozioni nel cuore dei giocatori. Per quanto ci riguarda, insomma, Wolfenstein 2 The New Colossus è un’opera imperdibile, il nuovo punto di riferimento per tutti gli shooter in prima persona.