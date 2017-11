Wolfenstein 2: l'ultima patch migliora le prestazioni su AMD Vega 64

L'immagine mette inoltre a confronto le prestazioni di AMD Vega 64 con quelle di Nvidia GTX 1080 (prima e dopo le due patch pubblicate), dove a uscirne vittoriosa è la scheda AMD. Anche voi avete notato questi miglioramenti dopo l'ultima patch di Wolfenstein 2 The New Colossus ?

A fondo pagina potete vedere i benchmark ottenuti da SegmentNext : grazie all'ultima patch di Wolfenstein 2 The New Colossus , dunque, le prestazioni ottenute con la scheda video AMD Vega 64 possono aumentare fino al 22%, con un guadagno significativo sul frame rate a prescindere dalla risoluzione selezionata.

SegmentNext ha condotto alcuni test sull'ultima patch di, appurando che l'aggiornamento ha migliorato le prestazioni del gioco sulla scheda video(con un guadagno in termini di frame al secondo che arriva fino al 22%).

