Wolfenstein 2: vendite retail in calo del 60% in UK rispetto al primo capitolo

non sembra aver riscontrato il successo sperato in Inghilterra, almeno sul mercato retail. Per quanto riguarda le copie scatolate, il gioco ha venduto il 60% in meno rispetto a, uscito nel 2014.

Wolfenstein 2 ha debuttato al quarto posto della classifica inglese, da sottolineare però come il primo capitolo poteva contare su due piattaforme in più, ovvero PlayStation 3 e Xbox 360. The New Colossus ha venduto la maggior parte delle copie fisiche su PS4 (60%), con a seguire Xbox One (34%) e PC (6%).

Dopo Prey e The Evil Within 2, Wolfenstein The New Colossus è il terzo titolo Bethesda a faticare sul mercato inglese, nonostante la buona accoglienza riservata dalla stampa specializzata.