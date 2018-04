Wolfenstein 2: la versione Switch a confronto con quelle PS4 e Xbox One

I canali YouTube di Nintendo World Report TV e GameXplain hanno pubblicato i primi video confronti per la versione Switch di Wolfenstein 2: The New Colossus. Vediamo come si comporta il gioco sulla console ibrida rispetto alle controparti PlayStation 4 e Xbox One.

In cima alla notizia trovate il video confronto di GameXplain, in cui possiamo vedere la versione Switch di Wolfenstein 2: The New Colossus a paragone con la controparte PlayStation 4. A fondo pagina, invece, possiamo vedere il filmato di Nintendo World Report TV con il video confronto basato sulle versioni Switch e Xbox One.

Anche se al momento non sono stati forniti i dettagli tecnici sul porting Switch di Wolfenstein 2, il framerate del gioco appare chiaramente bloccato a 30fps sulla console ibrida: esattamente come per DOOM, porting realizzato dallo stesso team di sviluppo (Panic Button)

A giudicare dai filmati che vi abbiamo proposto, la versione Nintendo Switch di Wolfenstein 2 sembra difendersi piuttosto bene, soprattutto sul fronte grafico. La differenza più evidente si palesa senza dubbio nel frame rate, dove la console ibrida rimane ancorata a 30fps contro i 60fps raggiunti su PlayStation 4 e Xbox One.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Siete soddisfatti della qualità grafica del porting? Ricordiamo che Wolfenstein II: The New Colossus verrà pubblicato su Nintendo Switch nel corso del 2018, ma al momento si rimane in attesa di una finestra di lancio più precisa.