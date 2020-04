Wolfenstein 3 potrebbe includere una modalità multiplayer, si tratta di PvP o coop?

Nel corso delle ultime ore il sito ufficiale di Zenimax si è aggiornato con un nuovo annuncio di lavoro riguardante il prossimo progetto di MachineGames, team di sviluppo che ha dato i natali agli ultimi Wolfenstein.

L'annuncio in questione, che fa palesemente riferimento ad uno sparatutto in prima persona non ancora annunciato, richiede che il candidato abbia tra le competenze anche nel level design di esperienze multigiocatore. Con il termine multiplayer si può però fare riferimento sia a modalità cooperative online che PvP e non si può quindi intuire di cosa si tratti. Possiamo però provare ad ipotizzare che l'esperimento Wolfenstein Youngblood non sia andato così male, al punto da spingere la software house ad includere una modalità coop, magari corredata da elementi ruolistici, anche in Wolfenstein 3.

Grazie alle affermazioni di Pete Hines risalenti ad un paio d'anni fa, sappiamo con certezza che Wolfenstein 3 si farà ed è altamente probabile che gli annunci di lavoro in questione facciano riferimento proprio al terzo capitolo del reboot ad opera di MachineGames. Non è però da escludere che Bethesda voglia pubblicare un altro spin-off in stile Youngblood, magari incentrato esclusivamente sulle modalità online.

Purtroppo è ancora presto per scoprire maggiori dettagli sul progetto e, vista la mancata presenza di un evento virtuale Bethesda nel periodo dell'E3 2020, potrebbe volerci più tempo del previsto al suo annuncio.