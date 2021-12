Wolfenstein 3 e Indiana Jones su Xbox Series X? Machine Games lavora a due giochi!

Parte del gruppo Zenimax, anche Machine Games è ormai entrata a far parte della grande famiglia degli Xbox Game Studios, i team di sviluppo interni a Microsoft e attualmente al lavoro su Xbox Series X|S e PC.

Nota per il lavoro svolto sulla serie di Wolfenstein, la software house è al momento impegnata su di un ancora misterioso nuovo videogioco dedicato ad Indiana Jones. Un interessante avvistamento, tuttavia, conferma ora che quest'ultimo non rappresenta l'unico progetto in cantiere presso il team di Machine Games. A renderlo noto, in particolare, è il profilo LikedIn di Teemu Kivikangas, Senior Game Designer presso il team di sviluppo.

Professionista presso il gruppo Bethesda da oltre tre anni, quest'ultimo afferma di essere attualmente impegnato nella realizzazione di due progetti presso la stessa Machine Games. In qualità di Senior Game Designer, Teemu Kivikangas è impegnato nel già citato videogioco di Indiana Jones. Allo stesso tempo, tuttavia, l'autore riveste anche il ruolo di Lead Game Designer per un "progetto non ancora annunciato".



Visti i trascorsi del team di sviluppo, il pensiero vola evidentemente subito alla serie shooter di Machine Games: è possibile che Wolfenstein III sia già in sviluppo da diverso tempo e si appresti ad essere annunciato per Xbox Series X|S e PC? Per saperlo non resta che attendere!