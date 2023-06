Wolfenstein 3: speravamo di vederlo all'evento Xbox, e invece ci ha dato picche

D'accordo, non c'era nessuna certezza sulla presenza di MachineGames all'Xbox Showcase dell'11 giugno, ma considerato sta portando avanti progetti per Xbox la speranza di vedere lo studio svedese all'evento c'era tutta, anche solo per scoprire qualcosa sul tanto chiacchierato ed ancora misterioso Wolfenstein III.

Il terzo episodio principale della serie reboot di Wolfenstein non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma sembra praticamente certo che i lavori siano già partiti: oltre a diverse voci di corridoio che si sono diffuse negli ultimi anni, sappiamo che MachineGames cerca personale per un nuovo FPS Tripla A, e tutti gli indizi fanno pensare che si tratti proprio di Wolfenstein III.

Del resto l'azienda stessa non ha mai nascosto l'intenzione di voler portare avanti la storia di BJ Blazkowicz, alla luce anche del finale aperto di Wolfenstein II The New Colossus, pubblicato nel 2017. Tuttavia, per il momento tutto tace sul progetto: l'assenza di MachineGames all'ultimo Xbox Showcase è un segnale che, se il gioco davvero esiste come sembra, probabilmente è ancora nelle prime fasi di lavorazione e dunque un suo reveal era ancora estremamente prematuro. Ciò però potrebbe significare che la sua uscita sia ancora lontanissima nel tempo: con il 2024 che ha già in programma giochi come Avowed, Senua's Saga Hellblade 2 e, forse, il nuovo Fable, appare estremamente difficile che Wolfenstein III possa debuttare già il prossimo anno, specie considerando che, come detto, ancora non è stato neanche confermato definitivamente.

Non bisogna inoltre dimenticare che MachineGames lavora anche a Indiana Jones per Xbox, anch'esso scomparso dai radar ma annunciato ufficialmente già nel 2021. E' molto probabile che il team svedese stia lavorando da molto più tempo al progetto legato ad Indiana Jones, cosa che dunque lascerebbe intendere una pubblicazione più vicina nel tempo rispetto al Wolfenstein III. Insomma, il ritorno di Wolfenstein sembra ancora lontanissimo ed i fan devono armarsi di molta pazienza, visto che potremmo non sentir parlare del progetto ancora a lungo.