Wolfenstein 3 in sviluppo? MachineGames non lavora solo a Indiana Jones!

Anche se scomparso dai radar, l'Indiana Jones di Bethesda continua a essere in sviluppo presso gli studi di MachineGames. La software house, tuttavia, è impegnata anche su di un secondo fronte.

A confermarlo è il profilo LinkedIn di Melissa Petrucci, UI/UX Designer che ha lavorato nel team tra il 2022 e il 2023. Attualmente parte dello staff di Embark Studios, la professionista ha aggiornato il proprio profilo sulla piattaforma, offrendo interessanti dettagli sul periodo trascorso presso MachineGames. Qui, scrive infatti Melissa Petrucci, la designer si è occupata di Indiana Jones, ma anche di un "gioco ancora non annunciato".

Il dettaglio ha ovviamente scatenato molteplici speculazioni, che hanno finito per concentrarsi su di un nuovo capitolo della serie Wolfenstein. Già nel 2021, del resto, Bethesda invitava i fan a non preoccuparsi del futuro della serie, apparentemente destinata a svilupparsi in maniera florida. Da allora, tuttavia, non sono giunti aggiornamenti concreti in merito al ritorno della saga shooter. Il nuovo avvistamento sembra ora suggerire che Wolfenstein III sia in realtà in sviluppo dietro le quinte, in attesa del momento propizio per essere ufficialmente annunciato.



Per il momento, non resta che attendere comunicazioni ufficiali da Bethesda, nella speranza che i prossimi mesi possano se non altro riaccendere i riflettori sull'ancora misterioso gioco dedicato a Indiana Jones.