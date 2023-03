Wolfenstein 3 sempre più vicino? MachineGames assume e forse non per Indiana Jones

Da un po' di tempo si susseguono voci ed indizi sull'esistenza di Wolfenstein 3, che sarebbe già regolarmente in sviluppo presso gli studi di MachineGames. Ulteriori indizi in tal senso arrivano adesso da un nuovo annuncio di lavoro.

MachineGames è infatti alla ricerca di un nuovo UI/UX designer da assumere a tempo pieno, collaborando allo sviluppo di un gioco ancora da annunciare e lavorando a stretto contatto con il Lead UI artist, con l'Art director e con tutta la squadra di game designer così da dare vita a prototipi giocabili e perfezionare al meglio l'interfaccia del titolo in sviluppo.

Oltre ad avere già esperienze pregresse con lo sviluppo di giochi Tripla A ed essere in possesso di profonde conoscenze nell'ambito della programmazione di HUD e icone su schermo, l'annuncio di lavoro cita anche l'aver "familiarità con le produzioni MachineGames, i suoi personaggi ed universi". Considerato che lo studio interno degli Xbox Game Studios sin dalla sua fondazione si è concentrato prevalentemente sulla serie di Wolfenstein, questo potrebbe essere un altro indizio sul fatto che l'azienda svedese stia per riportare in scena la serie con protagonista BJ Blazkowicz presto o tardi.

Ricordiamo inoltre che MachineGames è al lavoro su un nuovo gioco di Indiana Jones, sebbene da diverso tempo non ci siano novità concrete sul progetto. La compagnia ha in ogni caso il suo bel da fare in questo momento, tra Indiana Jones e l'atteso ritorno di Wolfenstein.