Wolfenstein Alt History Collection in offerta su Amazon ad un super prezzo

Amazon sconta Wolfenstein Alt History Collection in versione PlayStation 4, la raccolta include Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus e il gioco co-op Wolfenstein: Youngblood.

La raccolta è acquistabile a soli 23,98 euro, un super prezzo considerando tutti i titoli inclusi, funziona ovviamente anche su PlayStation 5 grazie alla funzione "retrocompatibilità".

Clicca qui per acquistare Wolfenstein Alt History Collection a prezzo scontato per PS4

La Alt History Collection ci permetterà di seguire il filo narrativo di più di tre decenni di azione contro i nazisti, nel segno di uccisioni spettacolari e personaggi indimenticabili. Dalla guerra che mise in ginocchio l'Europa negli anni '40 all'invasione nazista degli Stati Uniti vent'anni dopo, fino al dominio del regime su Parigi negli anni '80: un' avventura all'insegna di nuove alleanze chiamando a raccolta la resistenza per annientare la macchina da guerra del Reich.

