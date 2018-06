Wolfenstein Cyberpilot: pubblicato il trailer di debutto in italiano

Immergetevi nel mondo di Wolfenstein come mai prima d'ora con la nuova avventura in realtà virtuale Cyberpilot. Nei panni di un hacker della resistenza, prendete il controllo delle macchine da guerra naziste come il Panzerhund sputafuoco per fermare la crescente minaccia delle forze naziste a Parigi.

Quasi due decenni dopo gli eventi di Wolfenstein II The New Colossus, dovrete distruggere, abbattere e bruciare il regime per aiutare la resistenza francese. Ai vostri posti, cyber-piloti. Ora siete dei nostri. Wolfenstein Cyberpilot sarà pubblicato nel 2019 su dispositivi VR.