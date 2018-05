Wolfenstein II per Switch: Bethesda pubblica delle copertine alternative stampabili

Tra poco più di un mese, il 29 giugno per l'esattezza, Wolfenstein II: The New Colossus verrà pubblicato anche su Nintendo Switch. A margine dell'annuncio della data d'uscita, Bethesda svelò anche la cover ufficiale: un artwork, con sfondo rosso, nel quale sono visibili gli eroi dell'avventura in basso e la temibile Frau Engel in alto.

La copertina ha fin da subito incontrato il favore dei fan, ma la casa americana è andata oltre. Per festeggiare il lancio sull'ibrida e per premiare l'attesa aggiuntiva che hanno dovuto sopportare i giocatori della grande N, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tre bellissime cover alternative. Potete ammirare le illustrazioni, che mostrano il protagonista B.J. Blazkowicz in varie scene di combattimento, nella galleria che trovate in calce alla notizia (c'è anche quella ufficiale). A questo indirizzo, invece, potete trovare i file in formato .pdf da utilizzare per la stampa. Cosa ve ne pare? Qual è la vostra preferita?

Wolfenstein II: The New Colossus è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione per Nintendo Switch sarà acquistabile dal 29 giugno al prezzo consigliato di 59,99 euro. Le operazioni di conversione sono state svolte da Panic Button, team già responsabile del porting di DOOM. Segnaliamo che il gioco occuperà ben 23 GB di spazio, più dei 13,7 GB inizialmente dichiarati.