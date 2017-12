Wolfenstein II per Switch sarà curato dallo stesso team responsabile del porting di DOOM

L'annuncio diperè stato senza dubbio uno dei più inaspettati in assoluto, esattamente come quello di, che ha già debuttato sulla console ibrida lo scorso mese di novembre con un porting curato dai ragazzi di

Quest'oggi, abbiamo scoperto che ad occuparsi della conversione della nuova avventura di William "B.J." Blazkowicz sarà il medesimo team. Lo ha confermato il senior Game Designer di Machine Games Andreas Öjerfors ai microfoni di Gamereactor. Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia, visto l'ottimo lavoro svolto da Panic Button con i porting di Astro Duel Deluxe, Rocket League e, appunto, DOOM. Quest'ultimo in particolare, nonostante gli ovvi limiti tecnici, si comporta in maniera più che egregia sulla console ibrida di Nintendo. Voi cosa ne pensate?

Wolfenstein II: The New Colossus è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre su Nintendo Switch arriverà nel corso del 2018 in una data non ancora specificata. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo dei tre contenuti scaricabili compresi nel Season Pass, ovvero Le Avventure del Pistolero Joe.