Wolfenstein II per Switch si mostra nel primo video gameplay in direct feed

Wolfenstein II: The New Colossus per Nintendo Switch è uno dei titolo presenti al PAX East 2018 che si sta svolgendo in questi giorni a Boston. Abbiamo già avuto un assaggio di questa versione grazie a dei filmati catturati off-screen, ma ora abbiamo finalmente la possibilità di scoprire di che pasta è fatta grazie a GameXplain.

Il canale YouTube ha infatti pubblicato un video gameplay di ben 25 minuti catturato in direct-feed, che potete ammirare in cima a questa notizia. Non sono stati forniti dettagli tecnici precisi, ma il framerate appare chiaramente bloccato a 30fps come per DOOM, porting realizzato dal medesimo team di sviluppo, Panic Button.

A giudicare dal filmato, il lavoro svolto sembra essere eccellente, non a caso i primi commenti dei giocatori sono decisamente entusiastici. Nonostante la minor potenza a disposizione rispetto alle altre console casalinghe, il titolo si comporta egregiamente su Nintendo Switch. Per saperne di più dovremo necessariamente attendere un'analisi tecnica più approfondita, ma le prime impressioni sono positive.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Siete soddisfatti della qualità grafica del porting? Wolfenstein II: The New Colossus verrà pubblicato su Nintendo Switch nel corso di quest'anno, ma non è ancora disponibile una data più precisa. Il titolo risulta già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.