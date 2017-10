Id Software ha contribuito allo sviluppo di Wolfenstein II: The New Colossus

A quanto pare, il team responsabile del leggendarioche ha contribuito a dare i natali a un genere intero, non ha completamente abbandonato la sua creatura.

In un'intervista concessa a Finder, Jen Matthies di MachineGames, creative director di Wolfenstein II: The New Colossus, ha rivelato che il team di sviluppo ha ottenuto il supporto dei ragazzi di id Software, che hanno contribuito alla realizzazione di alcuni bozzetti degli ambienti del gioco. La stessa cosa, in verità, è avvenuta anche in senso inverso negli anni scorsi, dal momento che MachineGames ha aiutato nello sviluppo di DOOM.

La notizia non stupisce più di tanto, visto che entrambi gli studi appartengono a Bethesda: rapporti di collaborazione di questa tipologia sono all'ordine del giorno in questi casi. Situazioni analoghe si ripetono regolarmente anche per gli studi interni di Sony, giusto per fare un esempio.

DOOM sta anche per approdare nella realtà virtuale, con DOOM VFR. Interrogato sulla faccenda, Matthies ha confessato che al momento non ci sono piani al riguardo, anche se teoricamente l'idTech 6 (motore che muove entrambi i giochi) è perfettamente capace di gestire la VR. In ogni caso, se verrà mai realizzato qualcosa al riguardo, verrà fatto da MachineGames in prima persona, e non appaltato a team esterni.

Wolfenstein II: The New Colossus è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se conoscete il tedesco dovete assolutamente leggere questo.