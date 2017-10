Come segnalato dai colleghi di Dark Side of Gaming, la versione PC dinon utilizza la protezione anti-tamper fornita da Denuvo, la cui efficacia è sempre più messa in discussione dopo i recenti risultati negativi ottenuti da numerosi publisher con i propri titoli.

Il secondo capitolo della serie sparatutto confezionato da Bethesda sta ricevendo in queste ore le sue prime recensioni, e stando alle valutazioni emerse sembrerebbe che William "B.J." Blazkowicz sia tornato più in forma che mai. A questo indirizzo trovate la nostra recensione, che ha premiato il titolo Bethesda con un 9 pieno.

Wolfenstein II: The New Colossus sarà disponibile a partire da domani, 27 ottobre, su PC, PS4 e Xbox One.