Wolfenstein II: The New Colossus per Switch peserà più di quanto inizialmente preventivato

Bethesda ha recentemente apportato dei cambiamenti alla pagina del Nintendo Switch eShop dedicata a Wolfenstein II: The New Colossus. Per la precisione, è stato modificato il quantitativo di spazio necessario per il download della versione digitale.

Inizialmente era stata annunciata una dimensione pari a 13,7 GB. Adesso, invece, c'è scritto che saranno necessari almeno 23 GB liberi per poter procedere allo scaricamento dei dati di gioco. Si tratta di un quantitativo di spazio piuttosto grande per gli standard dell'ibrida di Nintendo, che molto probabilmente costringerà i giocatori ad utilizzare una memoria esterna.

Recentemente, inoltre, abbiamo scoperto che anche gli acquirenti della versione fisica dovranno necessariamente scaricare dei dati aggiuntivi, sebbene non sia ancora stato annunciato l'esatto ammontare. La stessa cosa è accaduta anche con altri titoli, come L.A. Noire di Rockstar Games e DOOM della stessa Bethesda.

Vi ricordiamo che Wolfenstein II: The New Colossus verrà venduto su Nintendo Switch a partire dal prossimo 29 giugno al prezzo consigliato di 59,99 euro. Il porting è stato realizzato dal team Panic Button, già responsabile delle operazioni di conversione di DOOM. Il titolo si è mostrato in azione in un lungo video gameplay in occasione del PAX East 2018.