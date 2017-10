Wolfenstein II The New Colossus: le versioni PS4, PS4 Pro e Xbox One a confronto

Tra i titoli usciti nel corso di quest'ultimo, e affollato, venerdì, c'è anche, seguito di quelche tre anni fa, tornando alle radici del genere first person shooter, riuscì a convincere critica e pubblico.

Non è stato da meno questo secondo capitolo, neppure dal punto di vista tecnico. La redazione di Digital Foundry ha messo a confronto le tre edizioni console attualmente disponibili ed è rimasta soddisfatta, seppur con qualche riserva.

Wolfenstein II: The New Colossus sfrutta l'id Tech 6, lo stesso motore di DOOM, a differenza dell'id Tech 5 che muoveva il predecessore. La nuova iterazione dell'engine porta con sé numerosi filtri avanzati, come profondità di campo bokeh, motion blur alla camera e agli oggetti, HDR Bloom, grana della pellicola e anti-aliasing temporale.

La versione Xbox One gira ad una risoluzione di 1440x810, mentre su PlayStation 4 arriva a 1920x1080. Curiosamente, Wolfenstein II non sembra utilizzare la risoluzione adattativa, come invece faceva DOOM. Su PlayStation 4 Pro, chiaramente, la risoluzione viene spinta ancora più in alto e raggiunge un valore di 2560x1440. Questa edizione può vantare un filtro anisotropico migliore, ma per il resto non differisce di molto, dal momento che beneficia degli stessi asset e dei medesimi effetti implementati dalle altre versioni. Sarà interessante vedere come si comporterà su Xbox One X.

Il gioco punta ai 60fps su tutte le piattaforme, ma fallisce a raggiungerli in tutte le occasioni. Le due console Sony sono comparabili da questo punto vista, con cali nel range dei 50-60fps che si verificano in differenti situazioni, in particolare all'aperto e in aree complesse. La risoluzione inferiore non aiuta Xbox One, dove i cali sono anche più frequenti.

Potete farvi un'idea precisa della situazione guardando il video in cima alla notizia. Vi ricordiamo che Wolfenstein II: The New Colossus è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su Nintendo Switch arriverà nel corso del 2018.