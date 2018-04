Wolfenstein II: la versione fisica per Switch richiederà il download di dati aggiuntivi

Nelle scorse ore Amazon ha aggiornato la pagina del prodotto di Wolfenstein II: The New Colossus per Nintendo Switch con la boxart ufficiale. In questo modo, abbiamo scoperto un'informazione decisamente importante.

A quanto pare, gli acquirenti della copia fisica dovranno effettuare il download di alcuni dati aggiuntivi per poter giocare allo sparatutto. Questo perché il titolo è grande al punto da non starci all'interno di una singola microSD. Non è la prima volta che accade una cosa del genere: è successo, ad esempio, anche con DOOM (8GB di dati aggiunti per il multiplayer), sviluppato tra l'altro dagli stessi ragazzi di Panic Button, ed L.A. Noire di Rockstar Games. Al momento, tuttavia, non sappiamo a quanto ammonterà il peso di questo download extra. Voi cosa ne pensate al riguardo? Siete già attrezzati con una memoria aggiuntiva?

Wolfenstein II: The New Colossus per Nintendo Switch, intanto, è ancora privo di una data d'uscita certa, ed atteso nel corso di un generico 2018. Secondo alcuni recenti rumor non confermati, potrebbe essere lanciato nel corso del mese di giugno. Durante il recente PAX East 2018, svoltosi a Boston, abbiamo invece avuto modo di vederlo in azione in un lungo video gameplay di 25 minuti.