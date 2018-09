Wolfenstein III si farà, lo conferma Pete Hines di Bethesda

Per quanto siano già in arrivo lo spin-off Cyberpilot per la VR e Youngblood incentrato su un'esperienza cooperatva, l'universo di Wolfenstein si arricchirà, prima o poi, di un terzo capitolo facente parte della mainline del franchise.

Questo è quanto è stato confermato di recente da Pete Hines di Bethesda durante una nuova intervista. Ad Hines è stato chiesto le le vendite di Wolfenstein II: The New Colossus fossero state sufficienti per assicurare l'arrivo di un nuovo capitolo. Per quanto abbia ammesso che la compagnia si sarebbe aspettata dei numeri leggermente superiori, Hines non ha lasciato spazio a dubbi: Wolfenstein III si farà.

"Sì, certo. Realizzeremo assolutamente Wolfenstein III. Hanno detto sul palco che si sarebbero presi una pausa dalla storia principale per fare questa cosa [riferendosi ai due spin-off]. Ma dobbiamo tutti vedere come andrà a finire".

Non ci resta quindi che attendere fiduciosi in un prossimo annuncio da parte di Bethesda. Nel frattempo, vi ricordiamo che Wolfenstein Youngblood e Wolfenstein: Cyberpilot arriveranno entrambi nel corso del 2019.