Wolfenstein: Pete Hines invita i fan a non preoccuparsi per il futuro della serie

Escludendo le parentesi rappresentate dai due spin-off Cyberpilot e Youngblood pubblicati nel 2019, un nuovo capitolo principale della serie di Wolfenstein manca ormai da circa quattro anni. La serie sparatutto è ancora nei pensieri di Bethesda Softworks? La risposta ce l'ha fornita direttamente Pete Hines.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, Hines ha dato conferma che la compagnia di sviluppo ora facente parte degli Xbox Game Studios non si è affatto dimenticata della serie di MachineGames. Al ccontrario, è lo stesso vice presidente della divisione marketing di Bethesda ad affermare di essere in grande attesa per l'arrivo di un nuovo episodio: "Potete mettermi in cima alla lista delle persone che desiderano un nuovo Wolfestein, quindi non preoccupatevi". Tuttavia, Hines non si è sbottonato più di tanto, e non ha condiviso alcun dettaglio circa il prossimo progetto di MachineGames.

Già in passato era stata data conferma che Wolfenstein 3 si farà, e probabilmente i piani non sono cambiati sin dall'acquisizione di Microsoft. Sarà interessante, in tal senso, scoprire se anche Wolfenstein, serie storicamente multipiattaforma, diverrà a tutti gli effetti un'altra grande esclusiva per i possessori di PC Windows 10 e Xbox Series X|S. Voi cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona?