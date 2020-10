Wolfenstein, Prey e Dishonored in arrivo su Xbox Series X/S?

Dopo aver svelato il possibile arrivo di Crash Bandicoot 4 su PS5 e Xbox Series X, l'Entertainment Software Rating Board americana ha valutato due raccolte dedicate a Wolfenstein, Dishonored e Prey in formato Xbox Series X e Series S.

Dishonored & Prey The Arkane Collection e Wolfenstein Alt History Collection sono presenti nel database unicamente in versione "Xbox Series", altre piattaforme non vengono citate e queste farebbe pensare dunque ad una sorta di esclusiva per le raccolte in questione, scenario assolutamente possibile dal momento che Bethesda è di proprietà di Microsoft.

Dishonored & Prey The Arkane Collection dovrebbe includere Dishonored, Dishonored 2, Dishonored La Morte dell'Esterno e Prey mentre The Wolfenstein Alt History Collection includerà presumibilmente Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood, Wolfenstein II The New Colossus e Wolfenstein Youngblood, in quest'ultimo caso ragionevolmente privato dell supporto VR.

Nessun altro dettaglio è trapelato e del resto le due raccolte non sono ancora state annunciate da Microsoft, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni da parte della casa di Redmond. Vi piacerebbe vedere queste due collection in versione next-gen? Potrebbe essere una buona occasione per riscoprire classici del catalogo Bethesda come Wolfenstein, Prey e Dishonored.