Wolfenstein The New Order è gratis con Prime Gaming: come riscattarlo su GOG

Se siete abbonati ad Amazon Prime e di conseguenza a Prime Gaming siete molto fortunati, poiché potete ottenere gratuitamente su GOG uno degli sparatutto in prima persona più apprezzati dell'ultima decade: stiamo parlando di Wolfenstein: The New Orderm chiaramente in versione PC.

Riscattarlo è semplicissimo: non dovete far altro che recarvi sulla pagina delle ricompense di Prime Gaming, scorrere tra i molteplici contenuti disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati e cliccare sul riquadro d'anteprima di Wolfenstein: The New Order. Dopo aver premuto il pulsante "Riscatta Ora", vi verrà fornito un codice da riscattare su GOG.com, piattaforma DRM-free tra le più apprezzate dai PC gamer. Copiatelo negli appunti, dirigetevi a questo indirizzo, incollatelo nel campo "Redeem Code", cliccate su "Continue" et voilà, Wolfenstein: The New Order diventerà per sempre vostro in forma DRM-free. Ciò significa che potrete scaricarlo, memorizzarlo e spostarlo ovunque vogliate, senza alcun vincolo e senza la necessità di effettuare un login ad un client, sebbene sia anche possibile gestire il download e l'avvio tramite GOG Galaxy.

Se non avete un account GOG.com, vi verrà chiesto di seguire le istruzioni per la registrazione di un nuovo account, gratuito anch'esso. L'offerta di Prime Gaming non è eterna e scade tra 24 giorni, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Oltre a Wolfenstein The New Order ci sono anche tanti altri giochi riscattabili gratis, tra cui Peaky Blinders Mastermind, Ninja Commando, Art of Fighting 3 The Path of the Warrior e City Legends Trapped in Mirrorr Collector's Edition, ai quali nelle prossime settimane andranno ad aggiungersi anche gli altri giochi Prime Gaming gratis di aprile 2023. Tenete costantemente d'occhio la pagina delle ricompense!