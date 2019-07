Wolfenstein Younbglood per Nintendo Switch? È un miracolo, per MachineGames

Mancano pochissimi giorni alla pubblicazione di Wolfenstein Youngblood che, seguendo la strada tracciata dal predecessore, arriverà anche su Nintendo Switch grazie ad un porting realizzato dai talentuosi ragazzi di Panic Button.

Nel corso di un'intervista concessa a VentureBeat, il produttore esecutivo di MachineGames ha avuto modo di parlare della conversione per la console ibrida e di lodare il lavoro svolto dall'azienda statunitense. Secondo lui, l'edizione per Nintendo Switch di Wolfenstein Youngblood è un vero e proprio miracolo: "Continuo ad essere impressionato dai ragazzi di Panic Button, che sono in grado di raggiungere risultati del genere. È un miracolo. Abbiamo potenziato molto il motore grafico in questo gioco. Ovviamente l'abbiamo fatto anche per New Colossus. Questi ragazzi sono dei maghi. È un grande onore avere l'opportunità di lavorare con loro, e sono molto felice di poter pubblicare Youngblood anche su Switch".

Negli ultimi anni Panic Button è divenuto piuttosto celebre nell'ambiente per le conversioni di giochi tripla A per Nintendo Switch. Tutto è cominciato con Rocket League, al quale nei mesi successivi hanno fatto seguito DOOM, Wolfenstein: The New Colossus e Warframe. Tra poco toccherà al già citato Youngblood, mentre a novembre verrà il turno di DOOM Eternal.

In attesa dell'uscita di Wolfenstein Youngblood, fissata per il 26 luglio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, vi invitiamo a leggere l'intervista al senior game designer Andreas Öjerfors.