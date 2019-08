Wolfenstein Youngblood si aggiorna, niente più problemi per la coop su Steam

Nelle ultime ore è stato pubblicato un corposo aggiornamento di Wolfenstein Youngblood che sistema moltissime delle problematiche riscontrate dagli utenti nei giorni successivi al lancio.

Uno di questi è proprio quello legato alla modalità cooperativa su Steam, la quale risultava impossibile nel caso in cui il profilo di uno dei due giocatori fosse impostato su "privato". Ora questo problema non c'è più e, in aggiunta, è possibile attivare il Buddy Pass con molta più facilità rispetto a prima, il che vi permetterà di invitare senza troppi problemi un amico che non possiede una copia dello sparatutto in prima persona.

Tra gli altri problemi risolti troviamo poi i fastidiosi crash ad alte risoluzioni per i PC con Windows 7 e schede grafiche delle ultime generazioni. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, questo problema dovrebbe essere stato risolto e sarà possibile modificare la risoluzione senza incappare in fastidiosi blocchi del gioco.

Nel caso foste interessati a leggere la lunga lista di problematiche risolte, sulla pagina ufficiale del gioco di Steam trovate il changelog completo pubblicato dagli stessi sviluppatori.

Avete già riscattato il bundle di Wolfenstein Youngblood a tema DOOM? Sulle nostre pagine trovate anche una guida su come trovare Laserkraftwerk in Wolfenstein Youngblood.