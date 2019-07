Wolfenstein Youngblood arriva su PC con un giorno d'anticipo

Se avete intenzione di giocare su PC Wolfenstein: Youngblood, ci sono ottime notizie per voi: potrete mettere le mani in anticipo sul gioco, visto che l'attesissimo titolo di Bethesda arriverà su PC un giorno prima rispetto alle altre piattaforme.

Lo ha svelato la stessa Bethesda in un tweet, anche se non ha spiegato i motivi della scelta. Wolfenstein: Youngblood arriverà su PC il 25 Luglio, dunque, anziché il 26, ed il fatto che il pre-load inizierà già a partire da oggi è un'ulteriore buona notizia per chi aveva preordinato il gioco.

La pagina di Steam del prodotto al momento non è ancora stata aggiornata, ma dovrebbe esserlo a breve, a meno che Bethesda non abbia intenzione di riservare il lancio anticipato solo per gli acquirenti dal proprio store, ma per la verità sembra un'ipotesi piuttosto difficile.

Il ray-tracing non sarà invece presente fin dal day one: la software house ha dichiarato di star lavorando al supporto per tale feature, ma che ci vorrà ancora un po' di tempo, per cui non è stata ancora fissata una data ufficiale per l'arrivo del servizio.

Che ne pensate della notizia? Vi fa piacere? Per approfondire sul gioco, sul nostro sito trovate tutti gli ultimi dettagli su Wolfenstein Youngblood.